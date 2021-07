Per chiudere la ferita di Lozano sono stati necessari 40 punti di sutura (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente della federazione messicana, Yon De Luisa, ieri ha fornito altri dettagli sull’infortunio subito da Lozano nella partita contro Trinidad e Tobago, domenica scorsa. Ha rivelato che «per chiudere la ferita sono occorsi oltre 40 punti di sutura». Il dirigente, scrive la Gazzetta dello Sport, “ha chiesto lumi alla Concacaf sul comportamento arbitrale, visto che nonostante quello scontro fosse apparso a tutti tremendo, l’arbitro non avesse consentito ai medici di entrare subito in campo, rischiando di poter peggiorare le condizioni del giocatore”. Lozano resterà ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente della federazione messicana, Yon De Luisa, ieri ha fornito altri dettagli sull’infortunio subito danella partita contro Trinidad e Tobago, domenica scorsa. Ha rivelato che «perlaoccorsi oltre 40di». Il dirigente, scrive la Gazzetta dello Sport, “ha chiesto lumi alla Concacaf sul comportamento arbitrale, visto che nonostante quello scontro fosse apparso a tutti tremendo, l’arbitro non avesse consentito ai medici di entrare subito in campo, rischiando di poter peggiorare le condizioni del giocatore”.resterà ...

Advertising

emergency_ong : Il #15luglio i parlamentari italiani voteranno per il rifinanziamento degli accordi di cooperazione con la Libia.… - marcoconterio : ???? Si sta per sbloccare il ritorno di Pol #Lirola dalla #Fiorentina all'#OM. Decisiva la volontà dello spagnolo di… - AntoVitiello : Il #Milan potrebbe chiudere in settimana per Fodé Ballo-Touré (24) del Monaco, arriverebbe come vice Hernandez. Tra… - italiano1061975 : RT @cris_cersei: Il virus gira sia tra i vaccinati che tra i non vaccinati, così dicono i tamponi. Per cui chiudere in casa gente a random… - AleG51340331 : RT @RobertoBurioni: La battaglia di Giorgia Meloni per garantire al virus la libertà di uccidere, rovinarci la vita, fare chiudere le scuol… -