Pentathlon | Mondiali junior 2021 | Alice Rinaudo e Beatrice Mercuri si qualificano per la finale femminile

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Giornata agrodolce per l’Italia ai Campionatidimoderno in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Delle quattro azzurre iscritte alle qualificazioni delladi venerdì, infatti, solamente due hanno strappato il pass per l’atto conclusivo. Ce la fanno, che vanno a confermarsi dopo la staffetta, mentre sono eliminate Maria Lea Lopez e Alessia Marchetti. Nel Gruppo A migliore prestazione per la svizzera Lea Egloff con 934 punti davanti ...

Advertising

profscherma : Pentathlon, Mondiali junior 2021: Italia sesta nella staffetta maschile vinta dall'Ucraina davanti a ... - zazoomblog : Pentathlon Mondiali junior 2021: Italia sesta nella staffetta maschile vinta dall’Ucraina davanti a Bielorussia e U… - zazoomblog : Pentathlon Mondiali junior 2021: Italia sesta nella staffetta maschile vinta dall’Ucraina davanti a Bielorussia e U… - OA_Sport : #Pentathlon, Mondiali junior 2021: Italia sesta nella staffetta maschile vinta dall’Ucraina davanti a Bielorussia e… - OA_Sport : #Pentathlon, Mondiali junior 2021: Alice #Rinaudo e Beatrice #Mercuri centrano l’argento nella staffetta! Oro alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Pentathlon Mondiali

OA Sport

... in una specialità come ilmoderno ormai in via d'estinzione. E in quei viaggi attorno ... Lo sfortunato rapporto con i cavalli fu parzialmente ricucito aidi Stoccolma nel '34 quando ...Medaglia d'argento per la Bielorussia (Maruk - Nestserau) con 1436 punti (246 nella scherma, 328 nel nuoto, 298 nell'equitazione e 564 nel laser run) mentre la medaglia del metallo meno pregiato se la ...Giornata agrodolce per l'Italia ai Campionati Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Alessandria d'Egitto. Delle quattro azzurre iscritte alle qualificazioni della final ...Dopo l’ottimo esordio di ieri con la staffetta femminile, l’Italia non si ripete con il team relay maschile di oggi, secondo evento dei Campionati Mondiali junior 2021 di pentathlon moderno in corso ...