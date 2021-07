Pensioni e covid 19. I riflessi sull’aspettativa di vita, rallenta la crescita dell’età pensionabile (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il divario con i requisiti pre covid è dunque di tre mesi per il biennio 2023-24, si amplia a quattro mesi nel biennio 2025-26 per poi ridursi gradualmente fino a esaurirsi con l’incremento del 2033 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il divario con i requisiti preè dunque di tre mesi per il biennio 2023-24, si amplia a quattro mesi nel biennio 2025-26 per poi ridursi gradualmente fino a esaurirsi con l’incremento del 2033 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pensioni e covid 19. I riflessi sull’aspettativa di vita, rallenta la crescita dell’età pensionabile - Pippo78052783 : @Smartitina Il Covid è contagioso e purtroppo letale: i calcoli pubblicati dall’INPS sui ri-calcoli delle pensioni… - Vdesaede : RT @privatebusiness: ??????????Lista di MANIFESTAZIONI previste per oggi, 14 luglio, in #Francia, contro obbligo #greenpass, #vaccino obbligator… - privatebusiness : ??????????Lista di MANIFESTAZIONI previste per oggi, 14 luglio, in #Francia, contro obbligo #greenpass, #vaccino obbliga… - LauraFRomagnosi : @antoaldrighetti @PraesesMundi Le tasse non sono tutte sanità, più del 80% sono per pensioni, infortuni, assistenze… -