Pekin Express, riconfermato Costantino Della Gherardesca: uscite le tappe! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pekin Express, il format passato dalla Rai a Sky, ha annunciato le tappe e la data di messa in onda. Grande riconferma: Costantino Della Gherardesca sarà il conduttore. Pekin Express… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 luglio 2021), il format passato dalla Rai a Sky, ha annunciato le tappe e la data di messa in onda. Grande riconferma:sarà il conduttore.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

DrApocalypse : #Pekin Express, la prima edizione Sky tra Israele, Giordania e Dubai - via alle riprese in autunno - ZON_Tweet : Pronti a scoprire il percorso ufficiale e la data delle registrazioni di Pekin express, il format acquistato da Sky… - zazoomblog : Pekin Express ecco il percorso e quando va in onda la nuova edizione su Sky - #Pekin #Express #percorso #quando - tuttopuntotv : Pekin Express, ecco il percorso e quando va in onda la nuova edizione su Sky #pekinexpress #pekinoexpress - MondoTV241 : Pekin Express, scelto percorso e periodo di registrazione, ecco quando sarà trasmesso #pekinexpress… -