Pd: Letta, 'quella volta che A. Pansa mi disse, il segretario non te lo faranno fare mai' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug (Adnkronos) - "Alessandro Pansa era un visionario, ma non a un tasso come quello che la pandemia ha portato. Nella mia ultima chiacchierata con lui cominciò dicendo: 'siccome il segretario del Pd non te lo faranno fare mai, devi fare un nuovo partito, hai una responsabilità". Lo ha detto Enrico Letta nell'incontro on linea sdi Scuola di politiche su 'Il Manager intellettuale. L'eredità di Alessandro Pansa'. "Questa cosa che faccio oggi è talmente assurda che nemmeno lui l'aveva prevista. Alla fine faccio quello che, in fondo, Alessandro mi ha chiesto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug (Adnkronos) - "Alessandroera un visionario, ma non a un tasso come quello che la pandemia ha portato. Nella mia ultima chiacchierata con lui cominciò dicendo: 'siccome ildel Pd non te lomai, deviun nuovo partito, hai una responsabilità". Lo ha detto Enriconell'incontro on linea sdi Scuola di politiche su 'Il Manager intellettuale. L'eredità di Alessandro'. "Questa cosa che faccio oggi è talmente assurda che nemmeno lui l'aveva prevista. Alla fine faccio quello che, in fondo, Alessandro mi ha chiesto di ...

Advertising

spank75 : @j2lm4u Rispondevo al tuo tweet su chi era letta. Quella intervista l'avevo già vista ma non parlo benissimo inglese - fiorenzo1972 : @ItaliaViva @matteorenzi La sua tattica non fa dispetto a Letta o all'asse pd-leu-5* ma ad una comunità reale, quel… - fenice_risorta : RT @cugusi1952: Per me Enrico Letta nel PD è solo un porta borse e mai dimenticherò la frase oscena che pronuncio' definendo Matteo Renzi… - Sabrina11473618 : @Fanciulla3 Scusate ma non e che stava parlando del fatto che completamente nude e si dovevano dare un bacio appass… - Agata63803486 : @gianrollandi @mariamacina Disonestà intellettuale quella che perversa nel Partito di Letta che di democratico non ha più nulla -