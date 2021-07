Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa Impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti lavoratori e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "", un percorso a tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Unadi appuntamenti al Nazareno contematici eitineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti lavoratori e ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando (2)... - TV7Benevento : Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando... - Maximomog : RT @plums_the: @michele_spo @gielisTs @CottarelliCPI Sono pseudo vaccini autorizzati in via emergenziale ma non approvati poiché non hanno… - federicaqw : La pcos di merda può solamente fottersi questo mese perché il ciclo é arrivato (ma so già che il mese prossimo non… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Al via dal 15 luglio a Milano, presso le Navate del Pirelli HangarBicocca, la nuova grande personale di Maurizio Cattelan… -