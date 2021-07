Paura alle porte di Roma, incendio nell’appartamento: due cani e un gatto intrappolati nelle fiamme (Di mercoledì 14 luglio 2021) Paura alle porte di Roma, a Mentana, dove poco dopo le 12 di oggi è divampato un incendio in un appartamento, ubicato al quarto e ultimo piano di una palazzina, in piazza Antonio Moscatelli al numero civico 8A. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta e due cani e un gatto sono stati tratti in salvo dalle fiamme dai soccorritori. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, due aps, una botte, l’autoscala, il carro teli e il carro degli autoprotettori. Presenti anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021)di, a Mentana, dove poco dopo le 12 di oggi è divampato unin un appartamento, ubicato al quarto e ultimo piano di una palazzina, in piazza Antonio Moscatelli al numero civico 8A. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta e duee unsono stati tratti in salvo ddai soccorritori. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, due aps, una botte, l’autoscala, il carro teli e il carro degli autoprotettori. Presenti anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. ...

