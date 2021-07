Patrick Zaki | custodia in carcere rinnovata per altri 45 giorni Amnesty | “Sentenza crudele | il governo italiano convochi l’ambasciatore”

Advertising

_arianna : Per salvare Patrick Zaki serve un deciso cambio di passo da parte del governo italiano nei confronti dell’Egitto |… - HuffPostItalia : Altri 45 giorni dietro le sbarre per Patrick Zaki. Lo studente è in carcere da 523 giorni - Open_gol : Patrick Zaki rischia altri 45 giorni di custodia cautelare. È in carcere dal febbraio 2020 - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Patrick Zaki, custodia in carcere rinnovata per altri 45 giorni. Amnesty: “Sentenza crudele, il governo italiano convo… - myrosycandy : RT @fattoquotidiano: Patrick Zaki, custodia in carcere rinnovata per altri 45 giorni. Amnesty: “Sentenza crudele, il governo italiano convo… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

È stata prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per propaganda sovversiva su internet. Lo ha riferito all'ANSA Lobna Darwish, una ..., in carcere da un anno e mezzo - Ansa . Una storia infinita, oltre che assurda quella del giovane Patrikda un anno e mezzo in carcere in Egitto, in attesa di giudizio con accuse ...ROME, JUL 14 - The NGO for which Patrick Zaki worked said Wednesday a court has extended by another 45 days the pre-trial custody of the Egyptian student of the University of Bologna, who has been hel ...Rinnovata la custodia cautelare dello studente egiziano rinchiuso da oltre 500 giorni nella prigione di massima sicurezza di Tora. Amnesty: Roma convochi l’ambasciatore ...