Pass sanitario, l'obbligo non è solo in Francia: dalla Danimarca al Portogallo, ecco chi lo richiede in Europa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il dibattito sul Pass sanitario che certifica l'avvenuta vaccinazione per accedere a eventi e luoghi pubblici sta interessando molti Paesi in Europa. A dare impulso alla discussione è stata la Francia, che ha stabilito l'entrata in vigore dal 21 luglio e l'obbligatorietà per entrare in caffé, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche. Un filtro agli ingressi finalizzato anche a spingere alla vaccinazione – e su questo punto in sole 24 ore proprio in Francia ha dato ottimi risultati – e sul quale in Italia si dibatte, tra destra contraria, Pd ...

