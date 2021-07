Papa: ringrazio chi mi è stato vicino nei giorni di ricovero (Di mercoledì 14 luglio 2021) "ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini con la preghiera e l'affetto nei giorni di ricovero in ospedale. Non dimentichiamoci di pregare per i malati e per chi li assiste". Lo dice Papa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) "tutti coloro che mi sono stati vicini con la preghiera e l'affetto neidiin ospedale. Non dimentichiamoci di pregare per i malati e per chi li assiste". Lo dice...

