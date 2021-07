(Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI -è stato dimesso daldi Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Pontefice hal'ospedale alle 10.45 dall'ingresso laterale di via Trionfale dopo che il personale aveva messo una sedia a rotelle nel bagagliaio di uno dei veicoli. La prima delle due auto aveva i finestrini oscurati. Dall'intervento alle dimissioni, 84 anni, è stato operato il 4 luglio per una diverticolite e ha subito l'asportazione di una parte del colon. Domenica ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo l'intervento, stando ...

Advertising

vaticannews_it : #13luglio Visita di #PapaFrancesco, questo pomeriggio, ai bambini del reparto di Oncologia pediatrica del Policlini… - Agenzia_Ansa : FLASH | Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale. #ANSA - ASmerilli : ?? Questa mattina ho preso parte all'evento di presentazione del @MeetingRimini . ?? Ho ricordato come Papa Francesco… - UnioneSarda : #PapaFrancesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli #Italia - Agenzia_Italia : Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma , dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Ilha utilizzato la sua consueta auto, una Ford Focus di colore blu, come si vede dalla foto Ansa. ...è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma , dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Ilha utilizzato la sua consueta auto, come si vede dalla foto Ansa. Le dimissioni, inizialmente ...Il Papa ha utilizzato la sua consueta auto per lasciare l’ospedale. Bergoglio era stato operato il 4 luglio per una diverticolite. Domenica 11 si è affacciato dal Gemelli per l’Angelus davanti a una g ...AGI - Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Pontefice ha lasciato l'ospedale alle 10.45 dall'ingresso laterale di via Trionfale ...