Papa Francesco dimesso dall' ospedale | ha lasciato il Gemelli in auto

Advertising

vaticannews_it : #13luglio Visita di #PapaFrancesco, questo pomeriggio, ai bambini del reparto di Oncologia pediatrica del Policlini… - ASmerilli : ?? Questa mattina ho preso parte all'evento di presentazione del @MeetingRimini . ?? Ho ricordato come Papa Francesco… - Agenzia_Ansa : FLASH | Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale. #ANSA - 1Atsuhimerose2 : RT @Avvenire_Nei: Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. L'articolo https… - paolo_porcari : RT @Avvenire_Nei: Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. L'articolo https… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Nel suo storico viaggio in Iraq,ha lanciato un accorato monito contro l'odio in un luogo devastato da questa turpe perversione dell'animo: la cattedrale siro - cattolica di 'Nostra ...Per quello che, appena un mese fa ha definito "il più grande cimitero d'Europa". Un dato su tutti. Nel 2020 i morti nello stesso periodo sono stati 513. Quest'anno sono più del doppio, ...Roma, 14 lug 11:07 - (Agenzia Nova) - Papa Francesco, dopo 11 giorni di ricovero, ha lasciato il policlinico Gemelli di Roma dove si trovava in seguito ad un intervento al colon. Il Pontefice è atteso ...Mercoledì mattina Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico di Roma dieci giorni dopo aver subito un intervento programmato al colon. A seguito dell’intervento, il Papa sarebbe dovuto rimanere in ...