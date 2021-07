Pallanuoto | dopo le Olimpiadi di Tokyo si ritirerà il fenomeno croato Xavi Garcia

(Di mercoledì 14 luglio 2021) 37 anni, capitano dello Jug, veterano della Croazia, nella quale milita dal 2015la naturalizzazione (lui nato spagnolo).ermancino dellainternazionale, ha annunciato il ritirole prossimedi. Per lui il palmares è infinito: argento olimpico a Rio 2016, oro mondiale a Budapest 2017, oltre ad altri due bronzi tra iridati e continentali. Le sue parole in un post sui social: “È arrivato il momento di dirci addio, o meglio ancora, arrivederci. Ho vissuto il sogno di giocare per più di 20 anni ad alto ...

Ieri, la Under 18 di Abela si è qualificata alla Final Four (23 - 24 luglio) dopo aver dominato il proprio girone, battendo ed eliminando anche la Roma Vis Nova, una delle squadre favorite per lo scudetto. 37 anni, capitano dello Jug, veterano della Croazia, nella quale milita dal 2015 dopo la naturalizzazione (lui nato spagnolo). Xavier Garcia, fenomeno mancino della pallanuoto internazionale, ha annunciato il ritiro dopo le prossime Olimpiadi di Tokyo. Il trionfo delle emozioni, il successo dell'aggregazione, la vittoria dell'amicizia condivisa. Gioia incontenibile, esultanza genuina. Ripartenza di slancio a Marechiaro, dove si è registrato il successo ...