Palazzo in fiamme, madre lancia la figlia di 2 anni nel vuoto: il video che sconvolge il mondo | Guarda (Di mercoledì 14 luglio 2021) Immagini che lasciano senza fiato, quelle che arrivano dal Sudafrica, ormai da sette giorni trasformato in un inferno a causa delle violente proteste di piazza in seguito all'incarcerazione dell'ex presidente Jacob Zuma. I morti sono 45, gli arresti 757. Bilancio provvisorio e destinato a salire. Scenari da guerra civile, con migliaia di persone in piazza a protestare contro la polizia. Molte città del Sudafrica sono state messe letteralmente a ferro e fuoco, e tra queste c'è Durban, che si trova sulla costa del KwaZulu-Natal a est del Sudafrica. E proprio Durban un Palazzo ha preso fuoco e una madre, che si trovava all'interno, è stata costretta a ...

