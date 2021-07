Palamara: “Il mio futuro? In politica. Su Borsellino la verità va cercata anche all’interno delle Istituzioni” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il suo libro, “Il sistema”, scritto a quattro mani con Alessandro Sallusti è arrivato a oltre 300 mila copie vendute. Oltre cinquanta mila al mese. Segno che l’annosa questione giustizia è più che sentita dall’opinione pubblica. E di giustizia, l’ex magistrato Luca Palamara ne sa certo qualcosa. A pochi giorni dalla commemorazione di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, per Palamara è imbarazzante ammettere che “sulla strage di via d’Amelio la verità va ricercata anche tra le Istituzioni”. Perché i depistaggi che sono emersi – anche sulle base ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il suo libro, “Il sistema”, scritto a quattro mani con Alessandro Sallusti è arrivato a oltre 300 mila copie vendute. Oltre cinquanta mila al mese. Segno che l’annosa questione giustizia è più che sentita dall’opinione pubblica. E di giustizia, l’ex magistrato Lucane sa certo qualcosa. A pochi giorni dalla commemorazione di Paoloe degli uomini della sua scorta, perè imbarazzante ammettere che “sulla strage di via d’Amelio lava ritra le”. Perché i depistaggi che sono emersi –sulle base ...

