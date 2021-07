Pagamento Pensioni Agosto 2021: nuovo anticipo e possibile aumento in cedolino (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ormai da oltre un anno a causa della pandemia globale del Covid-19 il Pagamento in posta per le Pensioni è scaglionato e anticipato alla fine del mese. Anche questa volta il Pagamento delle Pensioni di Agosto 2021 non fa eccezione, e come stabilito dall’ordinanza della protezione civile numero 778 sarà anticipato a partire dal 27 luglio 2021. Vediamo allora tutte le date in calendario e le novità relative al cedolino di Agosto per i pensionati. Calendario Pagamento Pensioni Agosto ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ormai da oltre un anno a causa della pandemia globale del Covid-19 ilin posta per leè scaglionato e anticipato alla fine del mese. Anche questa volta ildelledinon fa eccezione, e come stabilito dall’ordinanza della protezione civile numero 778 sarà anticipato a partire dal 27 luglio. Vediamo allora tutte le date in calendario e le novità relative aldiper i pensionati. Calendario...

Advertising

scuolainforma : #Pensioni #agosto 2021: in arrivo il pagamento anticipato - infoiteconomia : Pensioni: il pagamento in Posta è anticipato anche ad agosto? - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni agosto 2021 in anticipo anche per il mese di agosto 2021, l’INPS… - AlfredodeCandi1 : RT @HokenTech: La #speranza di vita è in continuo aumento. Ma abbiamo sempre meno #nascite. In futuro ci saranno meno #lavoratori che ver… - HokenTech : La #speranza di vita è in continuo aumento. Ma abbiamo sempre meno #nascite. In futuro ci saranno meno… -