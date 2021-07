Oyarzabal | Pedri | la finale | Cassano incontenibile | che show!

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L'ex attaccante della Nazionale, Antonio, in diretta alla Bobo Tv su Twich si complimenta con l'Italia per la vittoria degli Europei, ma fa qualche distinguo

L'ex attaccante della Nazionale, Antonio Cassano, in diretta alla Bobo Tv su Twich si complimenta con l'Italia per la vittoria degli Europei, ma fa qualche distinguo... Schafer (Ungheria), Pogba (Francia), Goretzka, Gosens (Germania), Laporte, Azpilicueta,(... Ruben Dias e Guerreiro (Portogallo), Hradecky (Finlandia), Dubravka e Kucka (Slovacchia),(...La Nazionale è tornata a Londra (diretta tv Sky Sport Football e Rai Sport), con la speranza che quello di oggi non sia l’ultimo ...La semifinale tra Italia e Spagna, a Euro 2020, decisa ai rigori: di Morata l'errore decisivo prima del penalty di Jorginho ...