Ordina “la droga dello stupro”. Arrestato 42enne in provincia di Udine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Personale della Polizia di Stato ha Arrestato, in data 9 luglio, un 42enne italiano, residente in provincia, in quanto trovato in possesso della cd. “droga dello stupro” proveniente dall’Olanda. Tecnicamente è un solvente di tipo industriale, di fatto, vietato in Italia come in molti altri Paesi; viene acquistato da privati anche per usi diversi, visto che per la sua composizione è, né più, né meno che quella alla base della cosiddetta “droga dello stupro” o “ecstasy liquida”, trattandosi di un precursore del GHB (acido ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Personale della Polizia di Stato ha, in data 9 luglio, unitaliano, residente in, in quanto trovato in possesso della cd. “” proveniente dall’Olanda. Tecnicamente è un solvente di tipo industriale, di fatto, vietato in Italia come in molti altri Paesi; viene acquistato da privati anche per usi diversi, visto che per la sua composizione è, né più, né meno che quella alla base della cosiddetta “” o “ecstasy liquida”, trattandosi di un precursore del GHB (acido ...

