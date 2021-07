Omofobia | Mirabelli | ' eliminare identità di genere significa togliere tutele'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Il concetto didinon è una cosa astratta, esiste nelle sentenze della Corte costituzionale, c'è nelle leggi italiane, c'è nei trattati internazionali, c'è in molte legislazioni di paesi occidentali. L'dinon è una invenzione sotto cui si nasconde chissà che cosa. Alcuni non sono d'accordo. Legittimo, ma nel dibattito in Senato lo si dica esplicitamente". Così a Omnibus, su La7 , il vice presidente dei senatori del Pd Franco. "Si tratta di punti di vista diversi, idee diverse e per questo penso sia impossibile trovare quella mediazione ...

...per verificare la possibilità di trovare ancora una intesa sul provvedimento contro l': "Si ... Contro la richiesta di sospensione dell'Aula si è espresso il Pd con il senatore Franco. ...Quanto al patto politico proposto dal leader Iv per l'approvazione in due settimana alla Camera del provvedimento,osserva all'Adnkronos: "Senza testo condiviso sul merito, difficile fare ...Legittimo, ma nel dibattito in Senato lo si dica esplicitamente". Così a Omnibus, su La7 , il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli. "Si tratta di punti di vista diversi, idee diverse e ...I due Matteo insistono ancora quando ormai restano da votare solo le pregiudiziali di costituzionalità. Renzi: «Siamo a un passo dal raggiungere un accordo. O gli ultrà si confrontano o non si porta a ...