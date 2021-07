Omicidio Piersanti Mattarella | desecretato il verbale dell' audizione del giudice Giovanni Falcone

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La commissione nazionale antimafia in data odierna haildel, avvenuta a Palermo il 22 giugno del 1990. La decisione di rendere pubblico il documento è stata presa dal presidente Nicola Morra dopo la richiesta'Associazione dei cittadini contro le mafie e la corruzione

Un omicidio di mafia eseguito, però, da sicari non mafiosi: era la conclusione sul delitto dell'ex presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella a cui era giunto il giudice Giovanni Falcone. La commissione nazionale antimafia in data odierna ha desecretato il verbale dell'audizione del giudice Giovanni Falcone, avvenuta a Palermo il 22 giugno del 1990. La decisione di rendere pubblico il documento è stata presa dal presidente Nicola Morra dopo la richiesta dell'Associazione dei cittadini contro le mafie e la corruzione. Un omicidio di mafia eseguito, però, da sicari non mafiosi: era la conclusione sul delitto dell'ex presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella a cui era giunto il giudice Giovanni Falcone.