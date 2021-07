Oliver Stone che suona il piffero per il dittatore del Kazakistan, che brutta fine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Che cosa spinge un regista di successo, autore di film discreti (però non eccellenti) come “Nato il 4 luglio” e “Platoon”, a fare il pifferaio di un regime che con la democrazia vera ha ben poco, anzi praticamente nulla, in comune? Cosa ha indotto Oliver Stone a girare un documentario nientemeno che di otto ore sul dittatore kazako Nursultan Nazarbayev intitolandolo, raggiungendo le vette del ridicolo, “Storia dell’uomo d’oro”? Il servilismo spudorato nei confronti dei dittatori è una costante di Stone, che una volta dichiarò “la democrazia funziona a stento negli Usa” e che non ha fatto mancare il suo tributo adulatorio ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Che cosa spinge un regista di successo, autore di film discreti (però non eccellenti) come “Nato il 4 luglio” e “Platoon”, a fare il pifferaio di un regime che con la democrazia vera ha ben poco, anzi praticamente nulla, in comune? Cosa ha indottoa girare un documentario nientemeno che di otto ore sulkazako Nursultan Nazarbayev intitolandolo, raggiungendo le vette del ridicolo, “Storia dell’uomo d’oro”? Il servilismo spudorato nei confronti dei dittatori è una costante di, che una volta dichiarò “la democrazia funziona a stento negli Usa” e che non ha fatto mancare il suo tributo adulatorio ...

Advertising

ruffino_paola : RT @HuffPostItalia: Oliver Stone che suona il piffero per il dittatore del Kazakistan, che brutta fine - HuffPostItalia : Oliver Stone che suona il piffero per il dittatore del Kazakistan, che brutta fine - Alessandrozita : Ma voi lo avete nella vostra vita un film che seppur bellissimo che non ce la fate a vedere?Io si Salvador di Olive… - LContigli : Oliver Stone sempre impecavel - GiuseppeMargio1 : Festival di Cannes, il mastodontico ritorno su JFK di Oliver Stone: “La Verità è importante” -