Olimpiadi 2021, nuove partenze dall'Italia: tocca a Tamberi, fioretto, spada e arco. 29 azzurri verso Tokyo

nuove partenze dall'Italia alla volta di Tokyo, dove venerdì 23 luglio inizieranno le Olimpiadi 2021. Domani (giovedì 15 luglio) 29 azzurri si ritroveranno al terminal 3 dell'Aeroporto di Fiumicino. In questa delegazione figura anche Carlo Mornati, Capo Missione Italiana e Segretario Generale del Coni. La scherma sarà presente con i gruppi spada e fioretto maschile e femminile. Ci saranno anche, oltre ai tre titolari più riserva, due schermitrici e due schermidori per ogni arma che avranno il compito di svolgere gli assalti di allenamento.

