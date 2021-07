Oim: migranti, aumentano le morti nel Mediterraneo. Gli Stati intervengano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato quest'anno. Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il numero diin mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato quest'anno. Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato nel 2021. Rapporto… - FirenzePost : Oim: migranti, aumentano le morti nel Mediterraneo. Gli Stati intervengano - laura_lavespa : RT @RaiNews: Rimpatri triplicati in Libia, preoccupano gli abusi #migranti - RaiNews : Rimpatri triplicati in Libia, preoccupano gli abusi #migranti - CatelliRossella : ??????Oim, raddoppiato nel 2021 il numero dei migranti morti in mare - Cronaca - ANSA -