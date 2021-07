Oggi raggelante | nel 2018 una conquista importante Meloni cambia idea sulla vaccinazione obbligatoria

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “I vaccini sono una delle conquiste più importanti nella storia della medicina. Le vaccinazioni obbligatorie sono lo strumento che la comunità scientifica ci consiglia per debellare patologie solo apparentemente sconfitte per sempre”. Era ile la leader di FdI Giorgiascriveva queste parole su Twitter. Sono passati solo due anni, ma l’opinione dita radicalmente. “L’di utilizzare il Green Pass per poter partecipare alla vita sociale è, è l’ultimo passo verso la ...

"Il Green passè un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati", ha ... Giorgia Meloni , parla di "follia anticostituzionale" e di "idea", sostenuta da Matteo ...Perché 'il Green passè un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati'... Giorgia Meloni, parla di 'follia anticostituzionale' e di 'idea'. E' la stessa ...La reazione di Roberto Burioni: "Meloni vuole garantire al virus la libertà di ucciderci e rovinarci la vita". E ricorda alla leader FdI che "la prima vaccinazione moderna obbligatoria in Italia risal ..."Il Green Pass oggi – continua Sileri – è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati”. La discussione in Italia è aperta. Il boom di prenotazi ...