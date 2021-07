Obbligo vaccinale, la Costituzione lo prevede ma la sanità si spacca: i medici dicono sì, critici gli infermieri (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con il 40% di italiani totalmente vaccinati contro Covid-19, e una variante Delta più agguerrita che mai, la necessità è quella di raggiungere nel minor tempo possibile la copertura totale della popolazione. Così la questione dell’Obbligo vaccinale torna a farsi urgente, nello scenario complesso di una Commissione Ue che lascia iniziativa ai singoli Stati e curve epidemiologiche sempre meno rassicuranti. La Francia fa da apripista, disegnando un futuro a misura di vaccinati: non solo Obbligo vaccinale ai sanitari ma green pass necessario per chiunque voglia entrare in bar e ristoranti. Una soluzione quest’ultima a cui ora ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con il 40% di italiani totalmente vaccinati contro Covid-19, e una variante Delta più agguerrita che mai, la necessità è quella di raggiungere nel minor tempo possibile la copertura totale della popolazione. Così la questione dell’torna a farsi urgente, nello scenario complesso di una Commissione Ue che lascia iniziativa ai singoli Stati e curve epidemiologiche sempre meno rassicuranti. La Francia fa da apripista, disegnando un futuro a misura di vaccinati: non soloai sanitari ma green pass necessario per chiunque voglia entrare in bar e ristoranti. Una soluzione quest’ultima a cui ora ...

