Nuovo punto di ristorazione in città, apre Burger King: oggi l'anteprima (FOTO)

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un altro brand internazionale in città. Burger King apre le porte del proprio punto ristoro in contrada San Vito. L'inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì, ma questo pomeriggio il locale commerciale ha effettuato una sorta di prova generale riservata ai bambini e alle Associazioni. Nel Nuovo punto di ristoro lavorano ventidue dipendenti, oltre lo staff dirigenziale, per servire i clienti che occuperanno 140 posti a sedere. Quattrocentottantasette curriculum sono stati inviati nei mesi scorsi alla Direzione di esercizio per ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo punto Laudisa: 'Grande Europeo per Insigne, per Emerso Palmieri sarà dura' Laudisa su Insigne ed Emerson Palmieri Il giornalista Carlo Laudisa è intervenuto in diretta ai microfoni di Punto Nuovo Show , dove ha parlato sia di Lorenzo Insigne che di Emerson Palmieri. Ecco quanto dichiarato: 'L'Europeo ben disputato da Lorenzo Insigne complica la vicenda del rinnovo. De Laurentiis ...

Riccardo Cocciante/ 'Paoli e Tenco, due modelli. Sono nato in Vietnam perché...' ... Cocciante viene definito 'l'uomo venuto da Saigon, il più 'nuovo' dei personaggi della musica ... Del Vietnam gli è rimasto molto poco, perlomeno dal punto di vista musicale, tanto che lui stesso, in ...

Sonepar Italia inaugura il nuovo punto vendita a Marcianise www.ferrutensil.com San Giorgio, presentata la 21esima edizione del premio Troisi Conferenza stampa di presentazione del programma della XXI edizione del Premio Massimo Troisi nella biblioteca di Villa Bruno in San Giorgio a Cremano , e per fare il punto sulla ...

Italia-Inghilterra di nuovo in onda su Rai1, la replica in prima serata La prima serata di giovedì 15 luglio sarà interamente dedicata al trionfo dell’Italia a Euro 2020, a cominciare dall’access prime time ...

