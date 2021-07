Nuovo concorso straordinario per i precari con tre anni di servizio: la novità nel decreto sostegni bis (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Governo ha posto la fiducia sul decreto sostegni bis presentato e discusso alla Camera. Adesso si attende il passaggio in Senato entro il 24 luglio. Fra le novità che riguardano la scuola c'è il Nuovo concorso straordinario per gli insegnanti precari con 3 anni di servizio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Governo ha posto la fiducia sulbis presentato e discusso alla Camera. Adesso si attende il passaggio in Senato entro il 24 luglio. Fra leche riguardano la scuola c'è ilper gli insegnanticon 3di. L'articolo .

