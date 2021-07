Nuovo Bonus INPS da 800 euro, ecco chi può richiederlo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora un Bonus da parte dell’INPS destinato ai lavoratori autonomi con partita IVA che potranno avere 800 euro per sei mesi Nuovo Bonus in arrivo per i lavoratori autonomi con partita IVA che potranno ottenere 800 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. A comunicarlo è l’INPS attraverso la circolare n.94 del 30 giugno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ancora unda parte dell’destinato ai lavoratori autonomi con partita IVA che potranno avere 800per sei mesiin arrivo per i lavoratori autonomi con partita IVA che potranno ottenere 800per gli anni 2021, 2022 e 2023. A comunicarlo è l’attraverso la circolare n.94 del 30 giugno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Marco38828439 : @INPS_it Buonasera, si sa qualcosa per questo nuovo bonus stagionali? Di 1600€ - Aguerismo__ : @andrelapegna @giudeskiss Andre non si capisce se è di nuovo 7 o 7+ bonus fino a 9 o 9 mi fido di c&f - BausciaCafe : @Milanistiblog Dipende. Ipotizzando un quinquennale da 20 milioni netti l'anno più 40 di bonus alla firma sarebbero… - TrendOnline : Arriva il nuovo #bonus #bancomat: un doppio incentivo. Ecco chi può averlo e come. - TrendOnline : Nuovo #bonuspartitaiva anche per chi è sempre rimasto escluso? Ecco i dettagli e le scadenza per le domande. -