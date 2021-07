Nuova strategia BCE, gli impatti per gli investitori sono limitati (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Nuova strategia di politica monetaria della Banca centrale europea, e in particolare il nuovo obiettivo simmetrico di inflazione al 2%, non hanno causato terremoti sui mercati dopo il loro annuncio, arrivato la settimana scorsa. È inoltre improbabile che le misure presentate abbiano grossi impatti sulle scelte degli investitori e sulla composizione dei portafogli. Uno degli effetti più ampiamente previsti è che, in seguito a periodi in cui l’inflazione è rimasta costantemente al di sotto del 2%, una politica monetaria appropriata mirerà probabilmente a raggiungere un’inflazione moderatamente superiore al 2% per qualche ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ladi politica monetaria della Banca centrale europea, e in particolare il nuovo obiettivo simmetrico di inflazione al 2%, non hanno causato terremoti sui mercati dopo il loro annuncio, arrivato la settimana scorsa. È inoltre improbabile che le misure presentate abbiano grossisulle scelte deglie sulla composizione dei portafogli. Uno degli effetti più ampiamente previsti è che, in seguito a periodi in cui l’inflazione è rimasta costantemente al di sotto del 2%, una politica monetaria appropriata mirerà probabilmente a raggiungere un’inflazione moderatamente superiore al 2% per qualche ...

