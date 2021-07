Nuova maglia Manchester City: omaggio al Kun Aguero – VIDEO (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Manchester City ha presentato la Nuova maglia per la stagione 2021/2022: c’è anche un omaggio al Kun Aguero – VIDEO Il Manchester City, tramite i suoi canali social, ha pubblicato la Nuova maglia per la stagione 2021/2022: resta ovviamente il celeste a cui si aggiungono due bande bianche ai lati. All’interno del colletto, l’omaggio al gol del Kun Aguero per il primo titolo di campioni della Premier League: in bianco il minuto del gol, 93:20, quando l’argentino con la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilha presentato laper la stagione 2021/2022: c’è anche unal KunIl, tramite i suoi canali social, ha pubblicato laper la stagione 2021/2022: resta ovviamente il celeste a cui si aggiungono due bande bianche ai lati. All’interno del colletto, l’al gol del Kunper il primo titolo di campioni della Premier League: in bianco il minuto del gol, 93:20, quando l’argentino con la ...

Advertising

Inter : ?? | MAGLIA Il serpente cambia pelle, per affrontare al meglio le nuove sfide in arrivo: diamo il benvenuto alla nu… - Inter : ??| MAGLIA The New Skin of Milano. Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22. ??? #TheNewSkinOfMilano… - OfficialASRoma : ?? ???? | ?????? ?? L'attesa è finita... Ecco la nostra nuova maglia firmata da @NewBalance ?? #ASRoma @NBFootball - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Mesi e mesi di attacchi durissimi dopo le prime indiscrezioni ma, come spesso accade, i giudizi sulla nuova maglia cambian… - closuretays : sapete come starebbe bene federico chiesa con la nuova maglia stratosferica pitonata dell’inter fc porcd -