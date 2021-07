Novità per i lavoratori dello spettacolo, nuovo provvedimento INPS (Di mercoledì 14 luglio 2021) I lavoratori del mondo dello spettacolo sono i beneficiari di un provvedimento INPS che prevede innalzamento dei contributi per malattia e maternità L’INPS ha reso noto una importante Novità che riguarda tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo: l’innalzamento dei contributi per malattia e maternità. Nello specifico l’INPS ha reso nota questa decisione attraverso il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Idel mondosono i beneficiari di unche prevede innalzamento dei contributi per malattia e maternità L’ha reso noto una importanteche riguarda tutti idel mondo: l’innalzamento dei contributi per malattia e maternità. Nello specifico l’ha reso nota questa decisione attraverso il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | La trattativa con il Chelsea per #Giroud vicina alla chiusura, ma c'è una novità: i dettag… - GoalItalia : DAZN ha presentato la nuova squadra per la stagione 2021/2022: tante novità tra i talent e i conduttori ?? - ValComm : RT @GammaDonna_: Ultimi giorni per candidarsi al #PremioGammaDonna ??contest che da 15anni mette in luce l’#imprenditoriafemminile innovativ… - chezbabs : @GiulioMarini2 ed arrivano le novità: Covid Pass, le regole per usarlo sono di competenza nazionale e non dell’Ue - annaaneeds1D : RT @causewemadeit: comunque non capisco perché sia nato drama, è ovvio che le persone che hanno i biglietti per i concerti di harry si inca… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità per Zaki: primo interrogatorio in carcere, ma altri 45 giorni di custodia cautelare La novità rispetto alle altre numerose volte è che ieri Zaki è stato sottoposto per la prima volta a interrogatorio dal giorno del suo arresto. Per due ore è stato sentito dagli inquirenti egiziani ...

Decreto Sostegni bis: testo in Gazzetta Ufficiale ed emendamenti approvati alla Camera leggi anche Contratto di rioccupazione: nuovo bonus assunzioni dal 1° luglio 2021 Rifinanziamento degli incentivi auto Novità anche per gli incentivi auto , un settore che ha segnato risultati ...

COK: cocktail pronti da servire o da bere. La novità per l'Horeca Horeca News Larispetto alle altre numerose volte è che ieri Zaki è stato sottopostola prima volta a interrogatorio dal giorno del suo arresto.due ore è stato sentito dagli inquirenti egiziani ...leggi anche Contratto di rioccupazione: nuovo bonus assunzioni dal 1° luglio 2021 Rifinanziamento degli incentivi autoanchegli incentivi auto , un settore che ha segnato risultati ...