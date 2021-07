Novak Djokovic: ci sarà alle Olimpiadi di Tokyo 2020? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Novak Djokovic: il tennista serbo, 34 anni, ha dichiarato domenica di non essere sicuro di partecipare alle imminenti Olimpiadi estive di Tokyo, citando le intense restrizioni stabilite a causa delle preoccupazioni per il COVID-19. Cosa ha detto Novak Djokovic? “Il mio piano era sempre quello di andare ai Giochi Olimpici, ma in questo momento sono un po’ diviso”, ha detto Djokovic dopo aver vinto la finale del singolare maschile di Wimbledon e il suo 20esimo titolo del Grande Slam, secondo NBC Sports. E ancora “Ho anche sentito che ci saranno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021): il tennista serbo, 34 anni, ha dichiarato domenica di non essere sicuro di partecipareimminentiestive di, citando le intense restrizioni stabilite a causa delle preoccupazioni per il COVID-19. Cosa ha detto? “Il mio piano era sempre quello di andare ai Giochi Olimpici, ma in questo momento sono un po’ diviso”, ha dettodopo aver vinto la finale del singolare maschile di Wimbledon e il suo 20esimo titolo del Grande Slam, secondo NBC Sports. E ancora “Ho anche sentito che ci saranno ...

Advertising

Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - WeAreTennisITA : INARRESTABILE DJOKOVIC ?? Novak non si ferma neanche di fronte a Berrettini: vince per 6-7 6-4 6-4 6-3, conquista il… - Eurosport_IT : GRAZIE MATTEO! ?? Novak Djokovic batte l'azzurro e conquista il 6° titolo a Wimbledon ma Berrettini esce a testa al… - OA_Sport : John McEnroe è certo che Novak Djokovic può superare le vittorie di Margaret Court in ambito Slam - saradjokofan1 : Filmare Novak Djokovic mentre vince l’ultimo punto della partita nella finale di Wimbledon deve essere una delle co… -