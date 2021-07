NON usate mai il pettine sui capelli bagnati, tanto meno la spazzola! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non usate pettine o spazzola sui capelli bagnati! Abbandonate subito questa pessima abitudine! Perché? Scopriamolo insieme! Non c’è niente di più bello che pettinarsi per districare tutti i nodi che si formano durante la giornata. Sopratutto in questo periodo, tra sole, mare e sabbia, è fondamentale per averli in ordine ed evitare che si secchino sempre di più. Per non parlare del sudore che, se non eliminato con un bel bagno rinfrescante, può comportare irritazioni sia al corpo sia alla cute della chioma. Quindi, lavare i capelli con attenzione è importante per la loro salute. Moltissime donne, hanno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nono spazzola sui! Abbandonate subito questa pessima abitudine! Perché? Scopriamolo insieme! Non c’è niente di più bello che pettinarsi per districare tutti i nodi che si formano durante la giornata. Sopratutto in questo periodo, tra sole, mare e sabbia, è fondamentale per averli in ordine ed evitare che si secchino sempre di più. Per non parlare del sudore che, se non eliminato con un bel bagno rinfrescante, può comportare irritazioni sia al corpo sia alla cute della chioma. Quindi, lavare icon attenzione è importante per la loro salute. Moltissime donne, hanno ...

Advertising

LaPanceraRosa : @FlavioKint Il dialetto è una lingua e come tutte le lingue ha anche la versione volgare (a volte dipende anche da… - giorrrgi : @watashiwasimona È una mancanza di rispetto, su questo non ci piove, ma stai mettendo un video su una delle piattaf… - groundglow : RT @bakuvhoe: comunque vi giuro che se usate il tempo che sprecate per lamentarvi per silenziare i nomi dei calciatori in tl non li vedete… - tinyseulgis_ : @Alice1239874 Ancora? Ma stai bene? Il problem non è che si parli di sesso ma le parole che sono state usate del tu… - bakuvhoe : comunque vi giuro che se usate il tempo che sprecate per lamentarvi per silenziare i nomi dei calciatori in tl non… -