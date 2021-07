"Non facciamo miracoli", la campagna del Serafico di Assisi per le cure ai disabili (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, ... Leggi su famigliacristiana (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, ...

Advertising

pisto_gol : Abbiamo dimenticato i fischi dell’Olimpico all’inno argentino (‘90), gli insulti razzisti a Balotelli, Boateng, Zor… - borghi_claudio : Intanto una volta scoperti con il sorcio in bocca è arrivata la rettifica di traduzione italiana del regolamento UE… - lapoelkann_ : FACCIAMO LA STORIA. DEDICATO A CHI C’È….A CHI NON C’È PIÙ E A CHI CI SARÀ …. CHE BELLO ESSERE ITALIANI. ABBRACCIAMO… - Martolilla96 : 'Che cuciniamo stasera?' 'Possiamo fare la salsa fredda?' 'Ok, facciamo la salsa normale.' 'Ma veramente la salsa f… - GrainSand__Anja : RT @Hersi_Lia: #ChiNonCambia per amore altrui, non dovrebbe essere messo in discussione nel sentimento che prova (o meno), talvolta si ama… -