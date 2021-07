“Non avevano l’autorizzazione” Bonucci e Chiellini sotto accusa per la decisione presa (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’esultanza per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio è stata tale che alcune regole sono state infrante in barba al pericolo di contagi da covid che ancora è presente; tutti hanno visto la sfilata per le strade di Roma della squadra con un bus scoperto in un vero bagno di folla. E se in molti si saranno chiesti come sia possibile in tempi ancora non tornati del tutto alla normalità, la risposta è arrivata: non era possibile, infatti. Senza autorizzazione È stato il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi a svelare il mistero al Corriere della Sera: “Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’esultanza per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio è stata tale che alcune regole sono state infrante in barba al pericolo di contagi da covid che ancora è presente; tutti hanno visto la sfilata per le strade di Roma della squadra con un bus scoperto in un vero bagno di folla. E se in molti si saranno chiesti come sia possibile in tempi ancora non tornati del tutto alla normalità, la risposta è arrivata: non era possibile, infatti. Senza autorizzazione È stato il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi a svelare il mistero al Corriere della Sera: “Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono ...

