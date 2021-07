Non aveva mai nascosto di volerne subito un altro! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ashley Graham, la modella curvy che fa impazzire l’America guarda le foto Il primo le è venuto così bene, che ha subito avuto voglia di farne un altro. Ashley Graham, 33 anni, nota modella plus size americana, ha annunciato via social la dolce attesa del secondo erede. lsaac, il primo figlio, avuto dal marito Justin Ervin, era nato nel gennaio 2020. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ashley Graham, la modella curvy che fa impazzire l’America guarda le foto Il primo le è venuto così bene, che haavuto voglia di farne un altro. Ashley Graham, 33 anni, nota modella plus size americana, ha annunciato via social la dolce attesa del secondo erede. lsaac, il primo figlio, avuto dal marito Justin Ervin, era nato nel gennaio 2020. Leggi anche ...

