Nome nuovo per l'attacco del Milan: i rossoneri guardano in casa River Plate (Di mercoledì 14 luglio 2021) I rossoneri sarebbero sulle tracce di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 di proprietà dei Millonarios. Leggi su 90min (Di mercoledì 14 luglio 2021) Isarebbero sulle tracce di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 di proprietà dei Millonarios.

Advertising

violanews : TMW: #Lirola verso il #Marsiglia, ore caldissime. Per la fascia viola un nome nuovo #Fiorentina - Giacomobacci2 : RT @MilanLiveIT: #MercatoMilan Nuovo nome per la trequarti ?? Possibile uno scambio con il club tedesco ?? - cvgz7265 : RT @carlosibilia: La sintesi trovata tra Grillo e Conte è una opportunità da cogliere. Nel nuovo statuto è previsto che vi siano figure ad… - MilanLiveIT : #MercatoMilan Nuovo nome per la trequarti ?? Possibile uno scambio con il club tedesco ?? - AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Milan, nome nuovo per l'attacco: occhi su #Alvarez, tra clausola e concorrenza -