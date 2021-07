Nocera Inferiore, Emergenza medici, ortopedia verso la chiusura (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ritorna l’Emergenza medici all’Umberto I di Nocera Inferiore, a rischio chiusura il reparto ortopedia. Lo denunciano i sindacati e il segretario aziendale del presidio di via San Francesco Vincenzo Ferrara. Entrambi chiedono un intervento mirato, teso a garantire continuità a un reparto ristrutturato. “L’ospedale ha bisogno di un adeguamento degli organici anche per il personale medico oltre che del comparto. Preme sottolineare – affermano -che allo stato attuale risultano in servizio 4 medici presso la Unità Operativa di ortopedia e che queste esigue ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ritorna l’all’Umberto I di, a rischioil reparto. Lo denunciano i sindacati e il segretario aziendale del presidio di via San Francesco Vincenzo Ferrara. Entrambi chiedono un intervento mirato, teso a garantire continuità a un reparto ristrutturato. “L’ospedale ha bisogno di un adeguamento degli organici anche per il personale medico oltre che del comparto. Preme sottolineare – affermano -che allo stato attuale risultano in servizio 4presso la Unità Operativa die che queste esigue ...

