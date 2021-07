(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilsembrerebbe scatenato sul mercato visto che già muove i suoi primi passi, infatti, in arrivo c'è Calvin Stengs mentre si sonda anche Romain Hamouma. Il club francese però potrebbe ancheun pupillo alconsiderando che avrebbe giàl'di Jeremie Boga. Siinfatti una proposta ufficiale per l'esterno, da proporre al Sassuolo per tentare di portarlo in Francia chiudendo i margini di un ipotetico arrivo a, anche se Alessio Dionisi, nuovo tecnico dei neroverdi, non vorrebbe lasciar partire un big della sua rosa. ...

gilnar76 : Nizza prepara il colpo da strappare al #Napoli: incontrato l'entourage di Boga! #Forzanapoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli: Nizza prepara il colpo da strappare al Napoli: incontrato l'entourage di Boga!

