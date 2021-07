(Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono stati accese ieri sera, e resteranno installate per tutta la stagione, lea tema estivo il lungomare di. Su viale Matteotti sono state montatestrutture che richiamano il mare: due delfini, un timone e un’ancora, mentre sulle mura del nostro Borgo marinaro la scritta “Estate a”. Unosuggestivo, di grande impatto visivo, che torna dopo il successonatalizie che hanno portato avisitatori da tutta la Regione. Luci d’Estate a“Prosegue il nostro progetto di ...

CorriereCitta : Nettuno, la città brilla di ‘Luci d’Estate’: ecco lo spettacolo delle nuove luminarie - Gabry1910 : RT @parallelecinico: Giardino Fava, Bologna: campetto rimesso a nuovo da @redbullITA con dedica al Nettuno e alla Torre degli Asinelli, sim… - marcozzo86 : RT @parallelecinico: Giardino Fava, Bologna: campetto rimesso a nuovo da @redbullITA con dedica al Nettuno e alla Torre degli Asinelli, sim… - DavideGamberin1 : RT @parallelecinico: Giardino Fava, Bologna: campetto rimesso a nuovo da @redbullITA con dedica al Nettuno e alla Torre degli Asinelli, sim… - bergami_matteo : RT @parallelecinico: Giardino Fava, Bologna: campetto rimesso a nuovo da @redbullITA con dedica al Nettuno e alla Torre degli Asinelli, sim… -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno città

Stando alla leggenda, 2700 anni fa Taras, figlio die della ninfa Satyria, mentre era ... simbolo di buon auspicio e incoraggiamento per fondare una. A prescindere da quale sia la verità ...Ruba la bandiera dell'Italia ad un bambino e il padre del piccolo gli sferra un calcio, rompendogli la gamba. Brutto episodio a, proprio mentre l'interaè scesa in strada per celebrare la vittoria dell'Italia agli Europei, dopo la partita contro l'Inghilterra, sconfitta ai rigori poco prima a Wembley. I fatti ...