Nelle violente proteste in Sudafrica sono state uccise almeno 72 persone

In Sudafrica sono state uccise almeno 72 persone nelle proteste degli ultimi giorni seguite all'arresto dell'ex presidente del paese, Jacob Zuma, condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte nell'ambito di un processo per corruzione. Le proteste proseguono

