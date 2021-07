Nedved risponde a Sarri: «Con lui eravamo scarichi» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pavel Nedved risponde a Maurizio Sarri dopo le sue parole sulla festa per il quarto posto: le dichiarazioni Pavel Nedved replica a Maurizio Sarri sulle dichiarazioni in merito ai festeggiamenti per il quarto posto della Juve di Pirlo. Le parole nel corso della presentazione del calendario della Serie A. PIRLO – «Maurizio ha detto che si è festeggiato il quarto posto. Si è vero, si è festeggiato poco lo Scudetto con lui perché è stato naturale. Ci sentivamo scarichi. Abbiamo provato a dare altre motivazioni con Pirlo. Abbiamo festeggiato il quarto posto per come è avvenuto. Abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Pavela Mauriziodopo le sue parole sulla festa per il quarto posto: le dichiarazioni Pavelreplica a Mauriziosulle dichiarazioni in merito ai festeggiamenti per il quarto posto della Juve di Pirlo. Le parole nel corso della presentazione del calendario della Serie A. PIRLO – «Maurizio ha detto che si è festeggiato il quarto posto. Si è vero, si è festeggiato poco lo Scudetto con lui perché è stato naturale. Ci sentivamo. Abbiamo provato a dare altre motivazioni con Pirlo. Abbiamo festeggiato il quarto posto per come è avvenuto. Abbiamo ...

Advertising

OnorioFerraro : #Nedved risponde su #Ronaldo: 'Addio? Non abbiamo ricevuto alcun segnale di addio.' #Maldini: 'Lavoriamo al rinno… - glooit : Nedved risponde a Sarri: “Abbiamo festeggiato il quarto posto più del suo Scudetto? È vero” leggi su Gloo… - Rosa_Pileggi : RT @Maumunno: Il VIDEO ESCLUSIVO di @junews24com con #Nedved che si ferma alla Continassa per autografo e risponde alla domanda su #Ronaldo… - GiorgioFerrero_ : RT @Maumunno: Il VIDEO ESCLUSIVO di @junews24com con #Nedved che si ferma alla Continassa per autografo e risponde alla domanda su #Ronaldo… - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: la Juve si raduna, Nedved risponde su CR7 #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -