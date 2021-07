Nazionale, vittoria e festa: “Ma noi l’avevamo vietata”. La replica del prefetto di Roma (Di mercoledì 14 luglio 2021) Per le vie del centro di Roma non sarebbe dovuto passare nessun bus scoperto per festeggiare i vincitori di Euro 2020. Lo precisa il prefetto della Capitale, Matteo Piantedosi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Una festa era prevista, ma non in quelle modalità. Invece Chiellini e compagni hanno sfilato da Palazzo Chigi a Piazza Venezia scortati da migliaia di tifosi. “Avevamo negato il permesso per il bus, ma i patti non sono stati rispettati – ha detto Piantedosi al Corriere della Sera – Si doveva festeggiare, ma con modalità diverse. La Figc chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Per le vie del centro dinon sarebbe dovuto passare nessun bus scoperto per festeggiare i vincitori di Euro 2020. Lo precisa ildella Capitale, Matteo Piantedosi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Unaera prevista, ma non in quelle modalità. Invece Chiellini e compagni hanno sfilato da Palazzo Chigi a Piazza Venezia scortati da migliaia di tifosi. “Avevamo negato il permesso per il bus, ma i patti non sono stati rispettati – ha detto Piantedosi al Corriere della Sera – Si doveva festeggiare, ma con modalità diverse. La Figc chiedeva di consentire agli atleti delladi fare un ...

Advertising

rtl1025 : ??'Vorremmo dedicare questa vittoria a #DavideAstori, che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi'. Lo h… - SkySport : Italia, Chiellini: 'Vittoria per Astori, l'avremmo voluto con noi' #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Nazionale… - DiMarzio : #Euro2020 | L'#Italia al #Quirinale per celebrare la vittoria dell'Europeo. #Chiellini ricorda Astori col president… - AdalucDe : Ci sono alcuni che pontificano sulle reazioni alla vittoria della nazionale, su quel sano ritorno alla gioia cosi i… - Bianca34874951 : RT @AugustoMinzolin: Il vaccino “psicologico”: in fondo la vittoria della nazionale ha provocato una reazione che ha rimosso il tappo delle… -