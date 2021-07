Nazionale | il prefetto Piantedosi | “Sfilata non autorizzata | patti violati”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo il trionfo a Wembley, laha festeggiato il titolo di Euro 2020 sul bus scoperto per le vie di Roma nella giornata di lunedì. Tanti i tifosi che hanno voluto celebrare gli eroi di Mancini ma ildi Roma Matteonon nasconde l’amarezza e la preoccupazione per quanto accaduto. “Avevamo negato il permesso – spiega in un’intervista al Corriere della Sera – ma inon sono stati rispettati. Venerdì scorso abbiamo convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza. Io avevo concordato la linea con la ministra dell’interno Lamorgese e con il capo della polizia Giannini. La riunione era proprio ...

Advertising

Miti_Vigliero : 'La festa dell’Italia sul bus era vietata, siamo amareggiati': il Prefetto spalle al muro - alf54 : RT @guidogentili1: Festa su bus aperto #Nazionale calcio a Roma era vietata, dice a @Corriere prefetto #Piantedosi. Ma #FIGC ha violato pat… - simosim27051969 : @conteDartagnan La sfilata della Nazionale con il bus scoperto non era stata autorizzata a causa del rischio sanita… - Tullio7 : Euro 2020, scontro fra prefetto e Figc sul giro in bus della Nazionale Ecco perché hanno fermato tutte le manifest… - Miti_Vigliero : La festa della Nazionale sul bus era vietata, dice il prefetto di Roma Matteo Piantedosi racconta al Corriere che e… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale prefetto

Lo dice ildi Roma, Matteo Piantedosi, al Corriere della Sera temendo 'le possibili ...abbiamo coinvolto direttamente anche la Figc che chiedeva di consentire agli atleti delladi ......volta che laera tornata in Italia. La sfilata degli azzurri campioni d'Europa sul bus scoperto per le strade di Roma non era stata infatti autorizzata. A confermarlo è lo stesso...Nazionale, il prefetto di Roma Piantedosi intervistato dal Corriere della Sera: "Sfilata col bus scoperto non autorizzata, patti violati" ...La Figc chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma su un autobus scoperto, ma è stato spiegato chiaramente che non era possibile e che non potevamo autorizzarli. Mi au ...