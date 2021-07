Napoli | tamponi Covid tutti negativi | azzurri pronti a partire per il ritiro di Dimaro

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il gruppo squadra delquesta mattina si è sottoposto ad una serie diche hannodato esito negativo al-19. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti, dunque, sonoper, in Trentino, dove svolgeranno la prima fase del. Gliresteranno in Val di Sole fino al 25 luglio, per poi tornare in città prima diper la seconda fase del, a Castel di Sangro in Abruzzo. SportFace.