Napoli, spunta un nuovo nome per la fascia sinistra (Di mercoledì 14 luglio 2021) Continua la ricerca di un terzino sinistro in casa Napoli, spunta un alternativa a Emerson in queste ultime ore. Si tratta di Mathias Oliveira terzino classe '97 del Getafe. Tra Emerson e nuove suggestioni il Napoli sonda il terreno per il nuovo terzino Il forcing del club partenopeo sul terzino italo-brasiliano in effetti, alla luce delle parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti, sorprende poco: è proprio il suo pupillo fin dai tempi della Roma il primo profilo richiesto dal neo allenatore azzurro. Aurelio De Laurentiis le sue mosse le sta effettuando proprio in queste ore, con la prima offerta ufficiale ...

