Napoli, Spalletti vuole Emerson: il Chelsea pone le condizioni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Spalletti è sceso in campo per Emerson: ma, la trattativa tra Napoli e Chelsea ha diversi ostacoli da superare Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, non si ferma la trattativa tra il Chelsea e il Napoli per portare in azzurro Emerson Palmieri. Luciano Spalletti, come rivelato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa di presentazione, è sceso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 luglio 2021)è sceso in campo per: ma, la trattativa traha diversi ostacoli da superare Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, non si ferma la trattativa tra ile ilper portare in azzurroPalmieri. Luciano, come rivelato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa di presentazione, è sceso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Spalletti ha chiamato #Insigne per complimentarsi dopo la conquista di #EURO2020 ma a far rumore è il silenzio di… - sscnapoli : ?? #Spalletti 'La città di Napoli ti tende una mano che noi dobbiamo stringere forte. Dobbiamo saper meritare questa… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Orgoglioso di essere qui, Napoli completa il mio tour dell’anima” ?? - serieAnews_com : ????Emerson-Napoli, il Chelsea pone le condizioni per l'affare - ossobuco20111 : Napoli: ultimi test, Spalletti convoca 27 giocatori per Dimaro -