Napoli, Poggioreale: spacca una vetrina per rubare, arrestato (Di mercoledì 14 luglio 2021) Napoli, Poggioreale. spacca una vetrina per rubare ma viene arrestato dai Carabinieri. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto aggravato un 35enne di Roccapiemonte (SA) già noto alle forze dell'ordine. Intorno all'1.30 è stato sorpreso mentre lanciava un masso in granito contro una vetrina di un bar del Centro Direzionale.

