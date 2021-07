Napoli, Lozano dimesso dall’ospedale di Dallas (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la grande paura, una buona notizia per Hirving Lozano. Il giocatore del Napoli, coinvolto in un terribile infortunio con la maglia del Messico durante la Gold Cup, è stato dimesso dalla clinica SNM di Dallas (Texas). Ad annunciarlo è la Seleccion con una nota ufficiale affermando che “gli studi neurologici pertinenti sono stati effettuati e sono stati favorevoli”. NOTA @HirvingLozano70 ha concluido su concentración con la SNM en Dallas, Texas, luego de que se le realizaran los estudios neurológicos pertinentes y resultaran favorables. https://t.co/MW0idIaWj8#PasiónyOrgullo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la grande paura, una buona notizia per Hirving. Il giocatore del, coinvolto in un terribile infortunio con la maglia del Messico durante la Gold Cup, è statodalla clinica SNM di(Texas). Ad annunciarlo è la Seleccion con una nota ufficiale affermando che “gli studi neurologici pertinenti sono stati effettuati e sono stati favorevoli”. NOTA @Hirving70 ha concluido su concentración con la SNM en, Texas, luego de que se le realizaran los estudios neurológicos pertinentes y resultaran favorables. https://t.co/MW0idIaWj8#PasiónyOrgullo ...

