Napoli, Insigne può andare via a parametro zero (Di mercoledì 14 luglio 2021) Insigne può lasciare Napoli a parametro zero Il Napoli e Lorenzo Insigne ancora non hanno un accordo per il rinnovo di contratto che scade il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 14 luglio 2021)può lasciareIle Lorenzoancora non hanno un accordo per il rinnovo di contratto che scade il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

fanpage : Lorenzo Insigne e Ciro Immobile in videochiamata con il presidente Vincenzo De Luca: assente Gigio Donnarumma, che… - capuanogio : #Spalletti ha chiamato #Insigne per complimentarsi dopo la conquista di #EURO2020 ma a far rumore è il silenzio di… - ilnapolionline : Nicola Lombardo (dir. com. Ssc Napoli): 'Insigne e il futuro? E' il nostro capitano' - - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA ULTIM'ORA ADL QUESTA VOLTA LA COMBINA GROSSA, TIFOSI IMBUFALITI, ECCO COSA STA SUCCEDENDO NEL CLU… - Napoli_Report : @CattaneoTweet (@DAZN_IT): “Per #Insigne si va verso il rinnovo?” Nicola #Lombardo: “Ti riferisci al nostro capita… -